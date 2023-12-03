Görme engelli genç girişimci Zülal, Bakan Kacır ile bir araya geldi

Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un geliştirdiği "From Your Eyes" uygulaması, 37 ülkede göremeyenlerin önündeki bariyerleri kaldırıyor

ANKARA - Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'From Your Eyes' uygulamasının Kurucusu, görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi. Kacır, Tannur'un yapay zeka ve insan iş birliğiyle geliştirdiği görme engelli kullanıcılara anlatım hizmeti sunan teknolojisi hakkında bilgiler aldı. Bakan Kacır, ayrıca Zülal Tannur'a TEKNOFEST montu hediye etti. Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur, objelerin gerçeklerini gördüğünde onların ne olduğunu anlayabilmek adına ailesinin yardımıyla erken yaşta teknolojiyle buluştu.

Görselleri hikayeleştiren uygulama

Gözlerinin görmemesinin kendisine ilham olduğunu anlatan Zülal Tannur, "Biz, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji üretiyoruz. Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri tanıyan değil, bu görselleri hikayeleştiren, kaza yapma olasılıklarını aza indiren bir ürünümüz var aslında. Müşterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Bir mobil uygulamamız var bununla da göremeyen insanlar için çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntüleri hikayeleştiren teknoloji

Kadın girişimci olarak ekipte daha çok kadın girişimci olmasını istediğini belirten Tannur, Bakan Kacır'a From Your Eyes uygulamasını anlattı. Tannur, "Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında" dedi.

"Hedefimiz; otomotiv sektöründe büyümek"

Uygulama ile 15 milyon görsel veri işlediklerini belirten Tannur, bunların 50 bin tanesi kullanıcı verisi olduğunu, geriye kalan milyonlarca veriye Data mining verisi olduğunu ifade etti. Şu anda organik büyümeyle 5 binden fazla kullanıcının olduğunu anlatan Tannur, "Beni bu mutlu ediyor ve katlanarak artıyor. Aralık ayının sonunda anlık görüntü işlemeyi hayata geçireceğiz. CES 2024'e kabul aldık. Yatırım turumuz devam ediyor. Geriye kalan yatırım ihtiyacımızı hızlı bir şekilde kapatmak için uğraşıyoruz. 2024'teki ana hedefimiz; otomotiv sektöründe büyümek" diye konuştu.

15 farklı dilde hizmet veriyor

Uygulama içerisinde 15 farklı dilin olduğunu kaydeden Tannur, "Yapay zeka ile 180'den fazla betimleme verilebiliyor. Şu an kullanıcılarımızın büyük bir kısmı Hindistan'dan geliyor, bu ülkeyi Amerika takip ediyor. 2024'te global operasyonları hızlandırmamız gerekecek. Biz, büyürken kuvvetli bir şekilde büyüyoruz. Bugün uygulamamız 37 ülkede kullanılıyor" dedi.

"Çözmekten başka seçeneğim yoktu"

Tannur, "Görememe problemini biliyorum. Çözmekten başka bir seçeneğim yoktu, çünkü çözemediğinizde ömür boyu sizinle devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Bu önemli bir şey. Galiba onu sevince bir şeyleri geride bırakmak artık daha kolay oluyor ya da birilerini o sevdiğiniz probleme karşı ikna etmek onların içindeki canlandırıyor. Bir borç gibi görüyorum. Çünkü fark etmeseydim herhalde göremiyor olarak doğmasaydım o zaman yine başarılı bir kariyerim olurdu yine teknoloji alanında çalışırdım ama bu alanı belki görmezdim. Şimdi eğer böyleyse demek ki görmem gereken bir şey varmış diyorum" şeklinde konuştu.

"Küresel girişim olarak büyük başarılara imza atacak"

Bakan Kacır ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekerek "Bizim için 3 Aralık Dünya Engelleri Aşanlar Günü. Zülal engelleri aşan, ilham veren örneklerden biri aslında. Muazzam bir başarı hikayesi var. Profesyonel kariyerini girişimci olmak adına yeni bir aşamaya evirmiş ve geliştirdiği yüksek teknoloji girişimiyle sadece görme engelli bireylere yönelik değil aslında tüm akıllı cihazlara yönelik uygulamasıyla çok başarılı bir girişimcilik serüveninin başlangıcında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliği Türkiye'nin ana gündemi haline getirme, özellikle gençlerin girişimcilik yolculuklarında onların yanında olma adına pek çok programı, projeyi hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle Zülal ile de bir araya geldik. Zülal ile TEKNOFEST sahnesinde tanışmıştık. Bu yıl TEKNOFEST'in Engelsiz Yaşam kategorisinde Zülal birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almıştı. Şu anda İTÜ Teknopark'ta, Arı Teknokent'te çekirdek, kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki Zülal bir küresel girişim olarak günden güne büyük başarılara imza atacak ve engelsiz yaşam adına, engelleri aşan bireyler adına ilham kaynağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşanlar günü olarak belirledik"

Tannur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, Dünya Engelleri Aşanlar Günü olarak belirledik. Aslında birçok noktada, farklı engel gruplarında bir sürü insan var. Kendi hayat standartlarını iyileştirmek için bir sürü lider var. Bu açıdan da bugüne biraz böyle bakıyorum. Motivasyon ve çabanın görülmesi olarak bakıyorum" dedi.

Togg'un gözü olduk

FYE mobil uygulama ile yolcular ve sürücüler için kişiselleştirilebilir araç asistanı tasarladıklarını belirten Tannur, "Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk" dedi.