Görme Engelli Efe Yıldız'un Vaizlik Hayali

Görme Engelli Efe Yıldız'un Vaizlik Hayali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Efe Yıldız, doğuştan sahip olduğu görme engeline rağmen azimle eğitim hayatına devam ediyor. Vaizlik hayalini gerçekleştirmek isteyen Yıldız, üniversite yaşamında karşılaştığı zorlukları başarıyla aşarak örnek bir durum sergiliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi görme engelli Efe Yıldız (18) vaizlik hayaline ulaşmak için eğitim hayatını azimle sürdürüyor.

Doğduktan sonra yanlış tedavi sonucu görme yetisini kaybeden Yıldız, geçen yıl İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında eğitimine başladı.

Yaşadığı zorlukları azimle aşan Yıldız, eğitim hayatını başarıyla tamamlayıp hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Efe Yıldız, AA muhabirine, hayatın içinde olmayı sevdiğini söyledi.

Başladığında endişeleri olsa da zamanla üniversiteye alıştığını ifade eden Yıldız, "Biz bir hayat yaşıyoruz burada, dünya hayatı. İlla ki her zorluğun bir mükafatı olacaktır. Bu da zorlu bir süreç ama Allah var, bir şekilde yolumuzu buluyoruz, akıyoruz, gidiyoruz. "dedi.

Yıldız, üniversitede arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisine sıcak ve samimi davrandığını, başarılı bir eğitim hayatının ardından hayalini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

Üniversitede hayatının en güzel dönemlerinden birisini yaşadığını aktaran Yıldız, "Benim hiçbir zaman pilot olacağım, avukat olacağım, oyuncu olacağım vesaire politikacı olacağım gibi bir hedefim yoktu. Ben birazcık daha böyle yapmam gerekeni yapayım, tevekkülümü edeyim diye düşündüm. Mesleki hedef olarak istediğim şeylerden bir tanesi vaizlik. Vaizliği güzel yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Yıldız, ülkesi adına her zaman güzel çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

Hazırlık sınıfı öğrencisi Vedat Yıldız da Efe'nin çok değerli bir insan olduğunu belirtti.

Her zaman Efe'ye destek olmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Onunla tanıştığım için de gerçekten kendimi şanslı biri olarak görüyorum. Hayata farklı bir pencereden bakmayı ben Efe'yle öğrendim." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.