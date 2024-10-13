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Görme Engelli Bireyler Kızılırmak Kuş Cenneti'nde Bisiklet Turu Düzenledi

Görme Engelli Bireyler Kızılırmak Kuş Cenneti'nde Bisiklet Turu Düzenledi
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Samsun'un Bafra ilçesinde görme engelli bireyler ve aileleri, Kızılırmak Kuş Cennet'inde bisiklet turu etkinliği düzenleyerek doğanın güzelliklerini keşfettiler. Etkinliğin amacı, görme engellilerin de bisiklet sürebildiğini göstermek ve onların aktif bireyler olarak hayatın içinde yer almasını sağlamak.

Samsun'un Bafra ilçesinde görme engelli bireyler ve aileleri Kızılırmak Kuş Cennet'inde bisiklet turu düzenledi.

Bisiklet turu etkinliğinde, görme engelli bireyler ve aileleri, hem eğlendiler, hem de pedal çevirerek deltayı gezdiler.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, "Burada görme engelli arkadaşlarımızı doğanın eşsiz güzellikleriyle buluşturarak onların da deltanın bu güzelliklerini yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Ayrıca etkinliğimizin en önemli amacı, görme engellilerin de herkes gibi bisiklet sürebildiklerini göstermekti. Bizler bu tür etkinliklerle görme engellilerin de hayatın içinde aktif bireyler olarak yer edindiğini ve onların da herkes gibi hayatın güzelliklerinden faydalanmaları gerektiğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Burada tandem bisikletler (İki kişinin aynı anda pedal çevirerek sürdüğü bisikletler) ve akülü araçların olmaması büyük bir eksiklikti. Sağ olsun Hollandalı iş insanı Ron Gezelle'nin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bağışladığı tandem bisikletler ve akülü araçlar ile artık biz engelliler de herkes gibi Delta içerisinde pedal çevirebiliyoruz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeterli sayıda tandem bisiklet olmadığı için sırayla bisiklet sürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Ömer Ergül, "Buraya daha fazla tandem bisiklet ve akülü araç tedarik edilmesini istiyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerine de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, bizimle beraber geldiler, deltanın içerisini gezme konusunda ve pedal çevirirken bizlere yardımcı oldular. Etkinliğimize destek veren Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğüne, Samsun Büyükşehir Belediyesine ve Bafra Belediyesine katılım sağlayan görme engelli arkadaşlar ve ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bisikletle doğa gezisi sonrası, görme engelli birey ve aileleri günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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