Görme engelli Gazzeli baba, hasta eşiyle çadırda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nde, 2008-2009 yıllarındaki İsrail saldırılarında 8 yaşındayken yaralanarak görme yetisini tamamen kaybeden Lüey Subuh, son saldırılarda da ağır yaralandıktan sonra ailesiyle birlikte çadırda zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan 4 çocuk babası Subuh, görme engeli nedeniyle çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlayamadığını söyledi.

Subuh, Gazze'ye yönelik farklı dönemlerdeki saldırılarda yaralandığını, son saldırılarda ise eline, göğsüne ve ayaklarına şarapnel parçaları isabet ettiğini belirtti.

Daha önce de 2008-2009'daki saldırılar sırasında ailesiyle birlikte yerinden edildiğini anlatan Subuh, o dönemde geçici ateşkes sırasında evlerine döndükleri sırada yaralandığını aktardı.

"Eve yaklaştığımız sırada yaralandım ve görme yetimi anında kaybettim." diyen Subuh, iki gözünü de tamamen kaybettiğini ve estetik amaçlı yapay göz kullandığını ifade etti."

Son saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığını paylaşan Subuh, sol elinin de işlevini büyük ölçüde kaybettiğini dile getirdi.

Subuh ayrıca, İsrail saldırılarında meydana gelen göğsündeki yaralanmanın da hayati risk taşıdığını söyledi.

En büyük isteği eşinin tedavi olması ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek

Eşinin de kanser hastası olduğunu ve sürekli tedavi ile ameliyatlara ihtiyaç duyduğunu belirten Subuh, "Ben görme engelliyim, eşim ise kanser hastası. Çocuklarım bir şey istediğinde çoğu zaman karşılayamıyorum. Ne bir gelir kaynağım ne de düzenli bir desteğim var." dedi.

Çadırda yaşamanın özellikle kış aylarında daha da zorlaştığını dile getiren Subuh, yağmur suyunun içeri girdiğini ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini anlattı.

En büyük isteğinin çocuklarının ve eşinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu vurgulayan Subuh, şöyle devam etti:

"Oğlum benden bir şey istediğinde, başkalarında görüyor, 'ben de almak istiyorum baba, bana harçlık ver' diyor, benim hiç gelirim yok. Beni giydiren eşimdir, sağ sola götüren odur. Oğlum ya da kızım da bana yardımcı oluyor. Ama oğlum benden bir şey istediğinde onu sevindirmeyi çok istiyorum. Eşime ilaç verdiklerinde ona ilaçlarını satın almak isterim. İyi bir barınma yerinde yaşamak isterim tabii. Ben görmüyorum eşim de kanser hastası hiçbir şey yapmaya gücüm yok."

Eşinin hastaneye gidip tedavi olması, ilaçlarını alması gibi birçok yardıma ihtiyacı varken bir de kendisiyle ilgilenmek zorunda kalmasının zorluklarını aktaran Subuh, "İnsanın kör olması, çocuklarının ve eşinin olduğu yerden çadıra her yerden suların girdiği bir ortamda bir şey yapamamasından, gücünün buna yetmemesinden daha zor değil." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı saldırılarına 18 Ocak 2009'a kadar devam etmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl süren ve soykırıma varan son saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 171 bini aşkın kişi yaralandı.