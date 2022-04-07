Görme engelli avukatı aşağıladığı öne sürülen savcı HSK'ya şikayet edildi

İSTANBUL Cumhuriyet savcısı E.G., görme engelli bir avukatı aşağıladığı iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edildi. İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi tarafından yapılan şikayette, Savcı E.G.'nin, 63 yaşındaki Avukat Mümin Özeken'e 'Körsün, okuyamazsın' gibi ifadeleri kullanıldığı öne sürüldü.

Çağlayan Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi üyeleri basın açıklaması yapıldı. İstanbul Barosu avukatları, bazı engelli avukatlar ile HDP Milletvekili Musa Piroğlu da toplantıya destek verdi. Savcı E.G.'nin avukat Mümin Özeken'e, müvekkili ile birlikte suç duyurusunda bulunmak için odasına gittiğinde, "İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun oluşturmamakta ısrar ediyorsun" dediği iddia edildi.

"KÖR OLDUĞU İÇİN İFADE ALMADI"

"O SAVCI HAKKINDA GEREKLİ İŞLEM YAPILDI"