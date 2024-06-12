Görme Engelli 9 Yaşındaki Çocuk Kur'an-ı Kerim'i Ezberledi

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 9 yaşındaki Eyanu Erselan Ahmed, görme engeline rağmen ailesi ve öğretmenlerinin yardımlarıyla 3 yıldan az bir sürede Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemeyi başardı.

Süleymaniye'de yaşayan Ahmed'in doğuştan gelen görme engeli, Kur'an-ı Kerim'e ilgisi ve okuldaki başarılarını engelleyemedi.

7 yaşında başladığı Kur'an-ı Kerim'i 3 yıldan az bir sürede ezberleyen Ahmed, kendisi gibi görme engellilere ve yaşıtlarına ilham oldu.

Görme engeli Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve okul başarısını engellemedi

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zekası nedeniyle okula bir sene erken başladığını ve ilkokul 5. sınıfı bitirmek üzere olduğunu söyledi.

Görme engeline rağmen okulunda her sene birincilik dahil yüksek dereceler aldığını vurgulayan Ahmed, okuldaki başarısını Kur'an-ı Kerim ezberleme sürecine de yansıttığını anlattı.

Ahmed, "7 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladım. 2 yıl 10 ay içerisinde hepsini ezberledim. Annem bana alfabeyi öğretti, öğretmenlerimin de katkısıyla ayetleri öğreterek ezberlememi sağladı." ifadelerini kullandı.

Genç kızın başarı ve azmi, kendisi gibi görme engelliler ve yaşıtlarına örnek oldu

Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecinde yaşının küçük olması nedeniyle ilk olarak kolay cüzlerden başladığını ve sonrasında zora doğru gittiğini aktaran Ahmed, hangi süre ve cüzleri ezberlediğini büyük bir istekle tek tek anlattı.

Kendisi gibi görme engelliler ve yaşıtlarına örnek olan Ahmed, "Allah'ın yardımıyla 2 yıl 10 ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla ezberledim. Yani 9 yaşında tamamlamış oldum." diye konuştu.

Ahmed'in annesi Asya Halid de engelli çocukları olan ailelere tavsiyelerde bulunarak, "Onlara yardımcı olmak lazım ve onların yaşayabileceği bir ortam sağlamak gerekiyor. Bundan dolayı her zaman sevgi ile yaklaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların diğer çocuklar gibi sosyal hayata entegre olamama endişesi olduğunu belirten Halid, ailecek Eyanu'ya yaklaşım tarzlarının kızının okul ve Kur'an-ı Kerim'de büyük başarı elde etmesindeki önemini vurguladı.