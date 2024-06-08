Üye Girişi
Haberler

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Saldırı: Görgü Tanıkları Yaralanmadığını Bildirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik Kopenhag'da düzenlenen saldırıda Frederiksen'in yaralanmadığı görgü tanıkları tarafından bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ve ön duruşmaya çıkarılacağı belirtildi. Avrupalı liderler ve yetkililer saldırıyı kınayarak Frederiksen'e destek mesajları paylaştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı anlatan görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını bildirdi.

Kopenhag merkezli BT gazetesine olayı anlatan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.

Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, Frederiksen'e saldırmak suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkeğin öğle saatlerinde Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağını bildirdi.

Saldırganın 20 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına hükmedildi

Saldırganın çıkarıldığı mahkeme salonunda bulunan devlet televizyonu TV2'ye göre, sanık dün yerel saatle 17.50 sularında "kamu hizmeti ya da görevi ifa eden bir kişiye şiddet ve şiddet tehdidiyle saldırmakla" suçlandı.

Danimarka'da 2019'dan beri yaşadığı belirlenen sanık, duruşma salonuna Leh tercümanla geldi.

Savcılık, sanığın "sıkılı eliyle Başbakan'ın sağ koluna vurarak dengesini bozduğunu" aktarırken, sanık ise suçlamaları reddetti.

Sanık, Frederiksen'in kim olduğunu bildiğini ve olaydan utanç duyduğunu belirterek, "Başbakan'ın görüşlerine katılmadığımı beyan edemem. Kendisinin gerçekten iyi bir başbakan olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sanık, dün dışarıda olduğunu ve Başbakan'ı gördüğünü kabul ederek, fiziksel temasta bulunup bulunmadığını hatırlamadığını savundu.

Sanık, olayın yaşandığı yerde tesadüfen bulunduğunu ve Başbakan ile karşılaştığını ifade etti.

Kopenhag Polisi, duruşma sonrası X paylaşımda, olayın "siyasi saiklerle işlendiği yönünde bir varsayımın bulunmadığını" bildirdi.

Mahkeme salonunda hazır bulunan tanıklar da sanığın Frederiksen'e vurduğunu gördüklerini doğrulayarak, içlerinden biri Başbakan'ın saldırının ardından, "Bana vurdu. Boynum ağrıyor ve acıyor." dediğini aktardı.

Mahkeme, olay esnasında sarhoş ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu açığa çıkan sanığın 20 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Siyasi liderler ve yetkililerden kınama ve dayanışma mesajları geldi

Bu arada, birçok Avrupalı lider ve yetkili, Danimarkalı lidere yönelik saldırıyı kınayarak, sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere karşı yapılan bir başka fiziksel saldırı karşısında şok oldum. Bunu kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, X hesabından, saldırı karşısında "şok olduğunu" belirterek, "Siyasi liderlerimize yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyorum. NATO müttefikleri değerlerimiz olan özgürlüğü, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için bir arada durmaktadır." mesajını paylaştı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasiye ve Avrupa Konseyi değerlerine saldırı teşkil eden seçilmiş siyasetçilere yönelik şiddet eylemlerindeki artıştan endişe duyuyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'teki paylaşımında, saldırının "kabul edilemez olduğunu" kaydederek, "Bu eylemi şiddetle kınıyor ve Mette Frederiksen'e acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, şiddetin siyasette yeri olmadığını ve hoş görülemeyeceğini belirterek, Mette ve ailesiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Frederiksen'e desteğini bildirdiği X paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu gece yaşanan saldırı, özgürlük, hoşgörü ve barıştan oluşan bir Avrupa'ya inanan hepimize yönelik bir saldırıdır. Bu zor zamanlarda hem kendi desteğimi hem de İspanyol vatandaşlarının desteğini kendisine ilettim."

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "demokrasinin değerlerine yönelik tahammül edilemez bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek, Frederiksen ile dayanışma içinde olduğunu aktardı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X paylaşımında, "Demokratik yollarla seçilmiş bir lidere yapılan saldırı aynı zamanda demokrasimize yapılmış bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya paylaşımında saldırıyı kınayarak, söz konusu şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını kaydetti.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, dün, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu vurgulanan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mette Frederiksen Danimarka Kopenhag Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title