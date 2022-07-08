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Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, 19 aracı törenle filosuna kattı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, 19 aracı törenle filosuna kattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Melekli yolu üzerinde bulunan belediyeye ait garajda yapılan törende, yaklaşık 2 yıldır görevlendirme yapılan belediyede çalıştıklarını söyledi.

Hizmet odaklı çalıştıklarını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle belediyemize 17'si ağır iş makinesi, 2 tanesi de dışarıdan olmak üzere 19 tane araç aldık. Birlikte başaracağız, biz bu şehrin 2 yılda araç, kanalizasyon, içme suyu altyapısının hepsini değiştiriyoruz. Parklarıyla, araçlarıyla, çalışanlarıyla daha iyi bir belediyeci, daha iyi bir belediye için elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz."

Süreç boyunca kendilerine destek olanlara teşekkür eden Sarıibrahim, hizmete devam edeceklerini aktardı.

Törende ayrıca belediyenin eski araçları, kurayla Aralık, Tuzluca ve Karakoyunlu ilçe belediye başkanlarına teslim edildi.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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