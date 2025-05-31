Görevini tamamlayan emniyetin bomba arama köpeği 'Artur' ekip arkadaşından ayrılmayacak

Emniyet bünyesinde 9 yıl boyunca yaptığı bomba arama görevi sona eren köpek "Artur"u, başkasına emanet etmeye gönlü razı olmayan ekip arkadaşı sahiplendi.

Görev yaptığı süre boyunca, yurt içinde ve dışındaki önemli görevlerde güvenlik güçlerinin yardımcısı olan Artur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğu illerindeki mitinglerinde arama faaliyetlerine katıldı.

Hassas burnuyla yurt içinde yüzlerce arama görevine katılan Artur, son olarak Antalya'da dışişleri bakanları düzeyindeki diplomasi forumunda görev aldı.

Afrin'de bomba arama görevlerine katılan Artur'u, görevinin tamamlanması üzerine ekip arkadaşı olan polis memuru Saffet Köse sahiplendi.

"Belki konuşamıyor ama ben onu anlıyorum"

Konya Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Köse, AA muhabirine, 9 yıldır köpek eğitmeni olduğunu belirtti.

Bu süreçte 4 yıl doğu illerinde, 5 yıl da Konya'da Artur ile görev yaptığına değinen Köse, "İlk görevimiz, 2017'de Erzurum'daki Gençlik Olimpiyatları'nda başladı. Oradan başlayan serüvenimiz, doğu illerinin hemen hemen hepsinde devam etti." dedi.

Köse, yurt içinde yüzlerce göreve Artur ile gittiğini, birçok anı biriktirdiğini anlattı.

Tunceli'de, içerisinde bomba bulunduğundan şüphelenilen bir araca yönelik yaptıkları arama faaliyetini hiç unutamadığını vurgulayan Köse, şunları söyledi:

"O araca sadece Artur ve ben gitmiştim. Çok garip bir duyguydu. Ekip arkadaşım olarak sadece yanımda o vardı. Araca giderken tamamen köpeğime güveniyor, onun da bana güvendiğini hissediyordum. Giderken 'Oğlum bizi mahcup etme, görev bizi bekliyor, bu işi çözmemiz lazım.' diye konuştum. Sağ olsun bizi mahcup etmedi. Belki o konuşamıyor ama ben onu anlıyorum. Ben konuşuyorum, o beni anlıyor. Canım sıkkın şekilde yanına geldiğimde hareketleri değişiyor."

"Ekip arkadaşımı bırakmak istemedim"

Köse, yaşlanan Artur'un artık emeklilik vaktinin geldiğini, işlemlerinin Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Artur ile hiç ayrılmayacaklarını belirten Köse, "Beraber çok uzun zaman geçirdiğimiz için emekliliğinden sonra ben sahiplenmek istedim. Çünkü 9 yıllık ekip arkadaşım ve bırakamadım, başkasına emanet edemedim. İnşallah güzel bir emeklilik hayatı geçiririz. Şimdi görevi Duffy'e devrediyor. İnşallah Artur ile yaşadığım güzel anıları onunla da yaşarım." ifadelerini kullandı.