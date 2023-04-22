Görevini 29 Mayıs'ta devredecek Nijerya Devlet Başkanı Buhari, halktan helallik istedi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 8 yıllık görev süresinin sonunda halktan helallik istedi.

Buhari, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada, Nijeryalı ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Nijeryalılara, 2015-2023 yıllarında iki dönem boyunca devlet başkanı olarak hizmet etme onurunu bahşettikleri için teşekkür eden Buhari, "(Nijeryalılara) Size veda etmem ve 7,5 yılı aşkın süredir bana tahammül ettiğiniz için teşekkür etmem için çok güzel bir tesadüf olduğunu düşünüyorum." dedi.

Buhari, görevini devredip eve gitmek için sabırsızlandığını ifade ederek herkesten helallik istedi.

Ülkede yeni devlet başkanı 29 Mayıs'ta göreve başlayacak

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması dolayısıyla anayasa gereği tekrar aday olmamıştı.

Seçimi kazanan iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlayacak.