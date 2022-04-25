Görevi başındaki memura direnmekten yargılanan Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu beraat etti

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, görevi başındaki memura mukavemetten yargılandığı davadan beraat etti.

Çervatoğlu ile 5 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın Pazar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz katıldı.

Çervatoğlu, son savunmasında, suç unsuru eylemde bulunmadığını, söz konusu eylemin gerçekleştiği anda, olayları sakinleştirmek için görev ve yetkisini kullandığını söyledi.

Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Çervatoğlu ve diğer kişilerin beraatına karar verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Torun, adliye önündeki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun olayı yatıştıran ve sorumluluğuyla halkına sahip çıkan bir süreci yönettiğini söyledi.

Mahkeme kararının yerinde ve doğru olduğunu belirten Torun, "Bilindiği gibi içerde gerekli savunmaları yapıldı ve hak yerini buldu, adalet yerini buldu. Ercüment başkan beraat etti. Çok mutluyuz." dedi.

Ercüment Çervatoğlu ise sadece ekibiyle birlikte beraat etmiş olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.