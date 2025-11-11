Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru Faruk Şahin için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit Şahin'in öz geçmişi okundu, dualar edildi. Mesai arkadaşları, Şahin'i gözyaşlarıyla ve dualarla uğurlarken duygusal anlar yaşandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Faruk Şahin'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul'a gönderildi.