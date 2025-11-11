Haberler

Osmaniye'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Faruk Şahin Şehit Oldu

Osmaniye'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Faruk Şahin Şehit Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şahin'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a gönderilecektir.

OSMANİYE'de görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Faruk Şahin (34) şehit oldu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Faruk Şahin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında, "10 Kasım günü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli meslektaşımız polis memuru Faruk Şahin, görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da yayımladığı mesajında, "Başın sağ olsun Osmaniye'm, başın sağ olsun Türkiye'm. 10 Kasım tarihinde görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Faruk Şahin'e Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Polis memuru Faruk Şahin'in cenazesinin İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00'de düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.