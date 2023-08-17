GÖREVE BAŞLAYAN TUNCELİ VALİSİ TEKBIYIKOĞLU ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERE YARDIM EDİN

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğinden Tunceli Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, görevine başladı. Tebrik çiçekleri yerine deprem bölgelerine yardım edilmesini isteyen Vali Tekbıyıkoğlu, "Eğer vatandaşlarımız, bizi sevenler, sivil toplum örgütleri çiçek göndereceklerse göndermesinler. AFAD'a veya güvendikleri sivil toplum kuruluşlarının herhangi birine deprem münasebetiyle yardım adı altında bu çiçekleri göndersinler. Ben, hepsinin çiçeklerini şimdiden kabul etmiş oluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğinden Tunceli Valiliğine atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, görevine başladı. Vali Tekbıyıkoğlu için Valilik bahçesinde il protokolü ve kurum amirlerinin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. Karşılamada çocuklar, Tekbıyıkoğlu'na çiçek verdi. Tören mangasını selamlayan Vali Tekbıyıkoğlu, makamına geçerek açıklamalarda bulundu. Tunceli'nin geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hak ettiği yeri henüz bulamadığını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Ben, bundan önceki görevimde Kırıkkale Valisiydim. İki gün önce de Kırıkkale'den ilişiğimi kestim. Bugün de Tunceli Valisi olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Anadolu'yu bir mozaik gibi anlatırlar. Anadolu'nun ben mozaik olduğuna inanmıyorum. Anadolu ancak bir Anadolu kilimi olabilir. Her bölgemizin bir motifi, bir rengi var. Tunceli ilimizin de memleketimizde çok önemli bir rengi, motifi var ve bütüne baktığımızda bu motif çok önem ihtiva ediyor. Tunceli geçmiş yıllarda yaşanmış sıkıntılar münasebetiyle hak ettiği yeri henüz bulamamış ama hak ettiği yere de hızla koşan bir yapıya sahip. Biz de bu potansiyel enerjisini ortaya çıkarmak için kendi ekibimizle, arkadaşlarımızla, Tuncelililerle, sağduyulu her sese kulak vererek bu hedefe doğru Tunceli'yi koşturacağız" dedi.

'ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERE YARDIM EDİN'

Göreve başladığı için hayırlı olsun amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin, deprem bölgesine yardımda bulunmasını tavsiye eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Ben, yaklaşık 4 ay boyunca ülkemizin büyük bir felakete maruz kaldığı Pazarcık merkezli depremde görev aldım. Orada büyük sıkıntılar gördük. Eğer vatandaşlarımız, bizi sevenler, sivil toplum örgütleri çiçek göndereceklerse göndermesinler. AFAD'a veya güvendikleri sivil toplum kuruluşlarının herhangi birine deprem münasebetiyle yardım adı altında bu çiçekleri göndersinler. Ben, hepsinin çiçeklerini şimdiden kabul etmiş oluyorum. Yeni görevimizin memlekete, millete ve Tunceli'ye hayırlı olmasını temelli ediyorum" diye konuştu.(DHA)