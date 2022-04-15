Görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç'e 12 yıla kadar hapis istemi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan adli sicil kayıtları, sanık ifadeleri, kolluk fezlekesi ve delillerin yer aldığı iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan Sevinç, İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ile diğer tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği belirtilen iddianamede, beldedeki nalbur Tolga Ö'nün belediyeye olan borcunun kapatılması ve Toptaş'ın dükkanından bilgisayar alınarak belediyeye bağış yapılması iddiaları da arasında yer alıyor.

Öte yandan, Sevinç ve Tolga Ö. hakkında zimmet ve ihaleye fesat karıştırma, yine Sevinç hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı soruşturmalar yürütülüyor.