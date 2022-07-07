Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Cafer Elmas - Güncel
 - Güncelleme:
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede (2)

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİİçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bilecik Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, "6 ay sonra ilk kez benim ifadem alınıyor. Bugün itibarıyla adli yargı süreci başlamamıştır. İlk defa daha ifade veriyorum. Bir konuyla ilgili benim ifademe başvurdular. Biz de ne doğrudur ne değildir, hepsini anlattık. Bundan sonra açılacak davayı bekleyeceğiz. Herkesi adalete güvenmeye, inanmaya davet ediyorum" dedi.

'BİR SUÇLU İLAN ETMENİN ANLAMI YOK'

Anayasal olarak mahkemece suç sabitlenene kadar herkesin suçsuz olduğunu ifade eden Şahin, "O yüzden, şu anki tutuklu arkadaşımız dahil olmak üzere bir suçlu ilan etmenin anlamı yoktur. Hukuka inanmamak, adalete inanmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti hukukuna inanıyoruz. Normalde sadece benim yetkimde olan bir satış işlemi değil. Burası encümenin karar yetkisinde olan bir yer. Ne benim ne encümenimin böyle bir süreçte, bu şeye müdahil olmadığımı kendilerine ifade ettim. Yetkili makam bu satışta başkan değildir, encümendir" diye konuştu.

Şahin, açıklamalarının ardından adliyeden ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Semih Şahin Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title