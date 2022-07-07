Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ifade için adliyede (2)

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bilecik Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, "6 ay sonra ilk kez benim ifadem alınıyor. Bugün itibarıyla adli yargı süreci başlamamıştır. İlk defa daha ifade veriyorum. Bir konuyla ilgili benim ifademe başvurdular. Biz de ne doğrudur ne değildir, hepsini anlattık. Bundan sonra açılacak davayı bekleyeceğiz. Herkesi adalete güvenmeye, inanmaya davet ediyorum" dedi.

Şahin, açıklamalarının ardından adliyeden ayrıldı.