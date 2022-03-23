Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2) - Haberler

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Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

TÖREN DÜZENLENDİTekirdağ'da, görevi başındayken kalp krizi geçiren, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü Yiğit (42) için Kapaklı Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Tekirdağ'da, görevi başındayken kalp krizi geçiren, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü Yiğit (42) için Kapaklı Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Şükrü Yiğit'in annesi Jale Yiğit ve babası Fikret Yiğit ile Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yiğit'in mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından Şükrü Yiğit'in öz geçmişi okunurken, yakınları gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek'in duası ve alınan helalliğin ardından Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Antalya'ya gönderildi.


Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

Görevde kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

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