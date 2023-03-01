Görev süresi sona eren Tahran Büyükelçisi Örs, İran'dan hüzünle ayrıldığını söyledi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, sıkıntılı ve zorlu zamanlara rağmen İran'dan hüzünle ayrıldığını belirterek, aynı zamanda Türkiye'ye dönmenin de sevincini yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, sıkıntılı ve zorlu zamanlara rağmen İran'dan hüzünle ayrıldığını belirterek, aynı zamanda Türkiye'ye dönmenin de sevincini yaşadığını ifade etti.

Görev süresi 1 Mart 2023'te sona eren Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Örs, 2019 yılında başladığı Büyükelçilik görevinin 4 yılın ardından tamamladığını kaydederek, bu süre zarfında İran'da hem eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hem de Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümetleri ile çalıştığını hatırlattı.

Her iki dönemde de çeşitli alanlarda Türkiye- İran ilişkilerini olabilecek en güzel seviyede tutmak için iş birlikleri yapmaya çalıştıklarını söyleyen Örs, "Sahada ve masada olan sorunları beraber çözmeye çalıştık. Burada çok değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Tahran Büyükelçiliğimizi en zor koşullarda dahi ayakta tutmaya çalıştık." diye konuştu.

Hem mutluluk hem de hüznü yaşıyorum

Örs, sıkıntılı ve zorlu zamanlara rağmen İran'dan hüzünle ayrıldığını vurgulayarak, "Elbette, ülkeme dönmenin sevincini yaşarken buradaki değerli dostlarımdan kardeşlerimden ve çevremden ayrılmaktan dolayı da hüzün duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İran'ın, mesleki hayatında önemli bir yeri olduğunu kaydeden Örs, son 4 yılını burada geçirmiş olmanın kendisine büyük bir tecrübe kattığını söyledi.

Örs, 34 yıla yaklaşan akademik, bilimsel ve diplomatik kariyerinin Tahran Büyükelçilik görevi ile taçlanmış olduğunu aktardı.

Türkiye ile İran bölgenin iki önemli ülkesi

Türkiye ve İran'ın bölgenin iki "önemli, vazgeçilmez ve kudretli ülkesi" olduğunu ifade eden Örs, "Umarım gelecekte de mevcut ilişkilerini çok daha güzel yerlere, çok daha güzel noktalara getirirler. Ekonomik ilişki çok daha büyük boyutlara dönüşür." diye konuştu.

Örs, siyasi ilişkilerde "zaman zaman yaşanan aksamalar ve kırılmaları aşarak, karşılıklı saygı ve çıkar ilişkisi çerçevesinde iki ülkenin birbirlerinden alabileceği ve verebileceği" çok fazla şeyi olduğunu vurguladı.

İki ülkenin ültürel ve tarihi birlikteliği

İki ülkenin kültürel ve tarihi birlikteliğine değinen Örs, "Pek çok müştereklerimiz var. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp eğer bunların üzerinden gidebilirsek Türkiye ve İran halklarının gelecekte hem bölge hem kendi ülkeleri için çok önemli katkıları olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte çalıştığı İranlı yöneticilere ve İran halkına teşekkür eden Örs, kendilerine sevgi ve selamlarını ilettiğini söyledi.

Örs, Tahran'da bulunan Anadolu Ajansı çalışanlarına da teşekkür ederek, "Şimdiye kadar Büyükelçiliğimizle eşgüdüm içerisinde, uyumlu bir şekilde göstermiş olduğunuz çalışmalardan, yaptığınız haberlerden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.