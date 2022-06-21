Göreme Belediyesinde ücretler ve sosyal haklarda ortalama yüzde 80 artış yapıldı - Haberler

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Göreme Belediyesinde ücretler ve sosyal haklarda ortalama yüzde 80 artış yapıldı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
Göreme Belediyesinde ücretler ve sosyal haklarda ortalama yüzde 80 artış yapıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketinde toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Sendikanın Kayseri Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Göreme Belediyesinde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin 3 yılı kapsadığını belirtti.

Birinci yıl için ücretlere ve sosyal haklara ortalama yüzde 80 oranında artış yapıldığını aktaran Çelik, "İkinci ve üçüncü yıllar ücret artışı için yıllık TÜFE oranında anlaşıldı. Sözleşmemizde emeği geçen başta Göreme Belediye Başkanımız Ömer Eren'e ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de belediye olarak ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini belirterek, iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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