Görele Liman Başkanlığı, Rüsumat No: 4 Gemisini Anma Etkinliği Düzenledi

Giresun'un Görele ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan Rüsumat No: 4 gemisi anıldı. Etkinlikte, gemiye çelenk bırakılarak hayatını kaybeden denizciler için dualar edildi. Rüsumat No: 4 gemisinin tarihi ve önemi hakkında bilgi verildi.

Giresun'da Görele Liman Başkanlığınca 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kurtuluş Savaşı sırasında görev yapan ve önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 gemisi anıldı.

Görele ilçesinden teknelerle hareken eden katılımcılar Eynesil açıklarına gitti. Burada denize çelenk bırakılarak hayatını kaybeden denizciler için dualar edildi.

Etkinlikte katılımcılara bilgi veren Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaya, Rüsumat No: 4'ün İngilizler tarafından yapıldığını ve Osmanlı Devleti tarafından satın alındığını söyledi.

Kaya, geminin önce Gümrük İdaresinde sonra ise Rüsumat idaresinde kullanıldığını ifade etti.

Rüsumat 4 gemisinin büyük darbeler aldığını fakat her şeye rağmen görevine devam ettiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"1921 yılında Karadeniz'de asker, teçhizat, hububat ve kömür taşıyan Rüsumat No: 4 gemisi batırılmadan önce son zamanlarında ise Alman ve Rus gizli yardımlarını Batum'dan Samsun'a taşımaktaydı. Son seferlerinde Ordu'da büyük bir tehlike atlatan ve aldığı darbeye rağmen yeniden görevine devam eden Rüsumat No: 4 Eynesil'de de iki kez Yunan bombardımanına maruz kaldı ve ikinci bombardımanla kullanılamaz hale gelmiştir."

Kaya, Eynesil halkının Rüsumat No: 4'ü kurtarmak için çabaladığını, geminin mürettebatını bir aydan fazla evlerinde ağırladığını, bunun da tarihe onurla yazılmış bir sayfa olarak kaydedildiğini vurguladı.

Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel de Rüsumat No: 4 gemisinin Milli Mücadele döneminde önemli rol üstlendiğini belirterek, bu yılki etkinlikte bunu ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.