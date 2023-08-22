Görele'de tır-otomobil çarpışması: 2 kişi öldü, tır sürücüsü tutuklandı
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Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen tır-otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Giresun'un Görele ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı.
Hastane altı kavşağında dün, Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil ile çarpışan tırın sürücüsü N.U, Görele Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
N.U. idaresindeki 51 ACN 662 plakalı tır ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 28 RD 428 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Kılıç ile otomobildeki Halil Çırtlık, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hafif yaralanan tır sürücüsü, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.