Görele'de Öğrenciler Kültürel ve Turistlik Yerleri Gezdi

Görele'de öğrenciler, dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında ilçenin kültürel ve turistlik yerlerini gezdi.

Ziya Okay İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve veliler eşliğinde Kemençe Kültür Müzesini gezdi, yöresel kemençe sanatçısı Haşim Torun'dan kemençenin yapımına ilişkin bilgi aldı.

Torun'dan kemençe ezgileri dinleyen öğrenciler, dev kemençe heykelinin önünde fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler daha sonra ilçedeki tarihi değirmen ve halk kütüphanesini de ziyaret etti.