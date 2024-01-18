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Görele'de Öğrenciler Kültürel ve Turistlik Yerleri Gezdi

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Görele'de düzenlenen dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında Ziya Okay İlkokulu öğrencileri, ilçenin kültürel ve turistlik yerlerini gezdi. Öğrenciler, Kemençe Kültür Müzesi'ni ziyaret ederek kemençe yapımı hakkında bilgi aldı ve kemençe ezgileri dinledi. Ayrıca tarihi değirmen ve halk kütüphanesini de ziyaret ettiler.

Görele'de öğrenciler, dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri kapsamında ilçenin kültürel ve turistlik yerlerini gezdi.

Ziya Okay İlkokulu öğrencileri, öğretmenler ve veliler eşliğinde Kemençe Kültür Müzesini gezdi, yöresel kemençe sanatçısı Haşim Torun'dan kemençenin yapımına ilişkin bilgi aldı.

Torun'dan kemençe ezgileri dinleyen öğrenciler, dev kemençe heykelinin önünde fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler daha sonra ilçedeki tarihi değirmen ve halk kütüphanesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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