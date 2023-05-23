Görele'de, Hatay'daki kardeş okul için kermes düzenledi

Görele Mehmet Gürel İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kardeş okul için kermes düzenlendi.

Görele Mehmet Gürel İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kardeş okul için kermes düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında kardeş okul için eşleşilen Hatay İskenderun Denizciler Gübretaş Ortaokulu için organize edilen kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Ali Öztürk, kermeste yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kardeş okul için ellerini taşın altına koyarak, gelirlerini kardeş okula göndermek üzere kermes düzenlediklerini ifade eden Öztürk, "Okul Aile Birliği Başkanımız Perihan Karaman ve aile birliğimizde yer alan hanımlara hazırladıkları ürünler için çok teşekkür ediyorum. Kermeste elde ettiğimiz 30 bin 26 lirayı kardeş okulumuzun hesabına havale ettik." dedi.