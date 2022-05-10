Görele'de görülen bulantı, kusma ve ishal vakalarına yönelik çalışma başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Görele ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri hastanelere başvurularda artış olduğunu bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Görele'de bulantı, kusma ve ishal şikayetlerine bağlı vaka artışlarıyla ilgili gerekli analiz ve kontrollerin yapıldığını, filyasyon çalışması başlatıldığını belirtti.

Vakaların mahallelere ve köylere göre dağılımının incelendiğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Elde edilen verilere göre 8 Mayıs tarihinde 25'i kadın, 22'si erkek olmak üzere toplam 47 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesi'ne başvurduğu tespit edilmiştir. Nedene yönelik yapılan incelemelerde vakaların toplu olarak yemek yeme öykülerinin olmadığı, mevsimsel aşırı yağış sonucu şebeke sularında yer yer sanitasyon bozukluğu, il dışından gelen vatandaşlarımızın şahsi su depolarını dezenfekte etmeden ve klor ölçümü yapmadan sularını kullanmaları kaynaklı vakalarda artış olduğu düşünülmektedir. Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi klinisyenleri ile Görele Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan görüşme sonucunda hastaların klinikleri ve tetkikleri incelendiğinde toksine bağlı gastroenterit tablosu düşünülüp invaziv bir etkenin olası olmadığı düşünülmüştür."

Bulut, vakalarda yoğunluğun bulunduğu Kumyalı, Bozcaali, Yeşiltepe, Soğuksu ve Sayfiye mahallelerinden 9 Mayıs'ta su numunesi alındığını, sonuçların takip edildiğini belirtti.

Muhammet Bulut, 9 Mayıs saat 20.00 itibarıyla 214 vaka başvurusu olduğunu kaydederek, "Vakaların genel durumları iyi olup ayaktan tedavi ile taburcu edilmişlerdir. Su depolarında temizleme çalışmalarına ve uç noktalarda 2 ppm klor düzeyi olacak şekilde süper klorlama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak tüketilmesi ve imkanlar dahilinde ambalajlı su tüketilmesi öneri ve anonsları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.