Görele Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet edildi. İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sünnet şölenine Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları ve ailelerini tebrik ederek 'Belediye olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik ve bugün 17.cisini düzenliyoruz Bugün güzel ve çok özel günlerden bir tanesindeyiz. Çünkü 30 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını attılar. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnşallah vatanına milletine hayırlı evlatlar olurlar' dedi. Program sonrası Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ve Belediye Başkanlığından istifa ederek AK Parti'den Milletvekili aday adayı olan Tolga Erener çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - GİRESUN

Görele Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet edildi.

İlçenin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sünnet şölenine Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları ve ailelerini tebrik ederek "Belediye olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik ve bugün 17.cisini düzenliyoruz Bugün güzel ve çok özel günlerden bir tanesindeyiz. Çünkü 30 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını attılar. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnşallah vatanına milletine hayırlı evlatlar olurlar" dedi.

Program sonrası Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu ve Belediye Başkanlığından istifa ederek AK Parti'den Milletvekili aday adayı olan Tolga Erener çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - GİRESUN