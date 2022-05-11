Gördesli Gençler Büyükşehir itfaiye ile buluştu

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi devam ediyor. Genç beyinlere itfaiyenin önemi, çalışma prensibi, itfaiyeciliğin çalışma kapsamı ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde anlatmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sunum da gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, itfaiyecilik konusunda merak ettikleri sorular da yanıtını buldu. Programın sonunda okul Müdür Yardımcısı Ali İhsan Aykutlu'ya İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeler de öğrencilere takdim edildi.

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