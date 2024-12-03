Gördes'te Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Gördes ilçesinde zeytin yüklü bir kamyonetin eve çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki zeytin yüklü 45 APD 957 plakalı kamyonet, Efendili Mahallesi'nde yol kenarındaki müstakil bir evin balkon çıkıntısına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonetteki yolcu Hasan Ekici'nin (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar M.A. ve diğer yolcu İ.M. (27) ise ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.