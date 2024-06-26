Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, Türkiye turnesi kapsamında 4 ayrı şehirde sahneye çıkacak.

Usta müzisyen, orkestrası Wedding and Funeral Band ile birlikte 7 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde, 8 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 9 Temmuz'da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda, 12 Temmuz'da da İstanbul Maximim Uniq sahnesinde konser verecek.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bregovic, en son 5 Mart'ta "İstanbul Haliç Festivali"nde izleyenleriyle buluşmuştu.