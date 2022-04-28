Goran Bregoviç, 7 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, "Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar" konserinde sahne alacak.
İSTANBUL (AA) - Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, "Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar" konserinde sahne alacak.
KüçükÇiftllik Park'ta gün boyu sürecek konser etkinliği 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Alternatif müzik grubu Adamlar da 8 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ın konser serisi "100% Müzik Sunar: Park'ta Rock" kapsamında müzikseverlerle buluşacak.
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel