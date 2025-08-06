Google, Üniversite Öğrencilerine 1 Milyar Dolar Yapay Zeka Desteği Sağlayacak

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Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek için 1 milyar dolar kaynak ayırdığını açıkladı. Şirket, gelişmiş yapay zeka araçlarını ücretsiz sunacak ve 3 yıl boyunca bu desteği sürdürecek.

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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