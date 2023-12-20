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Google, Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü doodle ile kutladı

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Google, mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü özel bir doodle ile kutladı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile mimar Sedad Hakkı Eldem'in doğum gününü kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, Türk mimar Eldem ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, Eldem'in yanı sıra kalem ve bina yer alıyor.

Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte vefat etmişti.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Google Mimar Sanat Kültür Teknoloji Güncel Haberler

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