Google, Play Store uygulamalarının üçte birini temizleyecek! İşte nedeni - Haberler

Teknoloji devi Google, Play Store 'dan neredeyse üçte bir oranında uygulama temizleyecek. Geliştiriciler tarafından terk edilen ve uzun süredir güncelleme almayan uygulamalar, kullanıcılara gizlenecek. Gizlenmiş olan uygulamalar ise kullanıcılar tarafından indirilemeyecek. Peki, Google Play Store'dan kaç tane uygulamayı kaldıracak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Google, Play Store'dan 9 yüz bin uygulamayı temizleyecek!

Teknoloji devi Google, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için Play Store 'dan 869.000 uygulama temizleyecek. Bu sayı, mağazadaki toplam uygulama sayısının neredeyse üçte birine tekabül ediyor. Firma, uygulamaları temizlerken iki yıldır güncelleme alıp almadığını esas alacak. Yani uygulama geliştiricileri tarafından uzun süredir güncelleme almayan uygulamalar, mağazadan kalkacak. Google, uygulamaları gizledikten sonra kullanıcılar indirme yapamayacak.

Apple da geçtiğimiz günlerde uzun süredir güncelleme almayan ve terk edilmiş uygulamaları App Store'dan sileceğini açıklamıştı. Apple'ın toplam olarak kaldıracağı uygulama sayısı ise 650.000 adetti. Uygulama geliştiricilerine e-posta göndererek çağrı yapan firma, önceden güncelleme yapmaları için fırsat tanımıştı.

Uygulama geliştiricileri, Google 'ın Play Store 'dan uygulama kaldırma planlarından memnun olmadıklarını belirttiler. Geliştiriciler, Apple ve Google'ın bu tutumunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Fakat her iki şirket de geliştiricilerin verdiği tepkilere rağmen kullanıcı güvenliğini sağlamak için fikrini değiştirmeyi düşünmüyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ve Apple mağazalardan unutulmuş uygulamaları kaldırmakta haklı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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