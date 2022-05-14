Google Pixel Watch'un işlemcisi hayal kırıklığı yarattı - Haberler

Pixel Watch, Çarşamba günü yapılan Google I/O 2022 etkinliğinde tanıtıldı. Böylelikle yaklaşık dört yıldır hakkında çeşitli sızıntılar dolaşan ve her yıl "bu sene piyasaya çıkacak" söylentileriyle gündeme gelen akıllı saat resmiyet kazanmış oldu.

Google sadece giyilebilir cihaz pazarındaki çalışmalarını değil, aynı zamanda Translate ve Asistan dahil pek çok ürününde yaptığı yenilikleri de etkinlikte anlattı. Öte yandan Pixel Watch'un, yılın sonuna doğru Pixel 7 serisiyle beraber satışa sunulacağını kaydetti. Teknoloji devi saatin özelliklerine pek değinmedi ancak gelen son haberler kullanıcıları pek memnun etmedi.

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Pixel Watch dört yıllık işlemci kullanıyor

9to5Google'a konuşan bir kaynağa göre Pixel Watch, Samsung'un dört yıl önce piyasaya sürdüğü giyilebilir cihaz işlemcisi Exynos 9110'dan güç alıyor. Bunu ilk olarak 2018 yılında tanıtılan ve Tizen işletim sistemiyle gelen Galaxy Watch modelinde görmüştük.

Aslında Google'ın işlemci konusunda seçimini Samsung'dan yana yapması sürpriz değil. İki firma özellikle mobil tarafta oldukça sıkı bir işbirliği içerisinde. Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket, Galaxy Watch 4 ile Wear OS platformuna geçiş yapmıştı. Bu işbirliği kapsamında Pixel Watch'un, Exynos işlemciyle destekleneceği geçen seneki sızıntılarla da belliydi.

Ancak Galaxy Watch 4'te de gördüğümüz 5nm'lik Exynos W920 gibi daha güncel bir işlemci yerine, dört yıllık bir işlemci kullanıyor olması akıllarda soru işareti yaratsa da, bunun bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Cihaz piyasaya çıktığında çok daha farklı sonuçlarla karşılaşmak mümkün.

Bu arada Google Pixel Watch, özel kayış tasarımıyla kullanıcılara sunulacak. Birçok kişi, Apple benzeri hamlesi nedeniyle Google'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Akıllı saatin fiyatı ne yazık ki açıklanmadı.

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