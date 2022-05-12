Google Pixel Buds Pro tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri

Google'ın yeni Pixel 6a akıllı telefonuyla birlikte Pixel Buds Pro kablosuz kulaklığı da duyuruldu. Google Pixel 6a'nın sunumunun yanı sıra Google, donanım kataloğunun başka bir kategorisini de güncelledi. Sınıfının en iyisi olma yolunda ilerleyen Google Pixel Buds Pro fiyatı ve özellikleri belli oldu.

İlk olarak 2018'de olarak piyasaya sürülen Pixel Buds, son olarak 2021 yılında çıkış yapan uygun fiyatlı Pixel Buds A-Series ile devam etmişti. Teknoloji devi, Google I/O 2022 etkinliğinde nihayet en iyi kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

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Aktif gürültü engelleme özellikli Google Pixel Buds Pro

Pixel Buds Pro ile Google'ın kablosuz kulaklık serisi ilk defa aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğini alıyor. "Özel olarak oluşturulmuş 6 çekirdekli ses yongası" ile ANC konusunda rakiplerine fark atan kulaklık, kullanıcının ortamına müzikal olarak uyum sağlama yeteneğine sahip.

Google tarafından tasarlanan ses yongası, kullanıcıya mümkün olan en iyi ses kalitesini, dışarıdaki gürültüden ayırmak amacıyla özel mühendis ekibi tarafından profesyonelce tasarlandı.

Aktif gürültü engellemenin yanı sıra, kullanıcılar tarafından sevilecek bir diğer özellik ise çoklu cihaz desteği oldu. Pixel Buds Pro'yu aynı anda iki cihaza bağlayabilir ve hangisinin multimedya içeriğini oynattığına bağlı olarak bir cihazdan diğerine hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Pixel Buds Pro'nun pil ömrü ise oldukça başarılı görünüyor. Google'ın açıklamasına göre ANC aktifken 7 saat ve ANC devre dışıyken 11 saatlik kullanım sunacak.

ABD'li kullanıcılar için 21 Temmuz'u ön sipariş tarihi olarak belirleyen Google, Pixel Buds Pro fiyat etiketini ise 199 dolar olacağını açıkladı. Pixel Buds Pro'nun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

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