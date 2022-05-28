Google Pixel 7 serisi için kullanıcıları üzen detay! - Haberler

Google'ın I/O 2022 etkinliğinde sürpriz bir şekilde tanıttığı Pixel 7 serisi sonbahar döneminde satışa çıkacak. Pixel 7 ve 7 Pro olmak üzere iki modelden oluşan amiral gemisi, şirketin yeni nesil Tensor işlemcisine yer verecek.

Google, Pixel 7 serisinin teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Arka ve ön tasarımını ortaya koyan birkaç tane fotoğraf paylaşmaktan öte gitmedi. Ancak gündeme düşen çeşitli sızıntılar sayesinde telefonların kullanıcılarına neler sunacağını öğrenebiliyoruz. Yeni bir iddia, akıllı telefonda ekrana önem verenleri pek memnun etmeyebilir.

Google Pixel 7 serisi, Pixel 6 ile aynı ekranı kullanıyor

Pixel 6, serinin önceki modellerine kıyasla ekran tarafında önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyordu. Fakat benzer bir iyileştirmenin, Pixel 7'de yapılmayacağı ortaya çıktı. 9to5Google'ın haberine göre yeni amiral gemisi, selefiyle birebir aynı ekran özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Buna göre, Pixel 7 modeli 90Hz yenileme hızına sahip 2400×1080 çözünürlüklü OLED ekranla piyasaya çıkacak. Pixel 7 Pro ise tıpkı Pixel 6 Pro'da olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip 1440×3120 çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. Ayrıca her iki model de Samsung tarafından üretilen panelleri kullanıyor.

En önemli ve tek farkın boyut olması bekleniyor. Pixel 7 Pro, önceki modele kıyasla boyut olarak aynı kalsa da; Pixel 7'nin ekranı, 6'dan 1 mm daha dar ve 2 mm daha kısa olacak. Yeni amiral gemisiyle ilgili sızıntılar bunlarla sınırlı değil.

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Pixel 7 Pro için özel 1080P modu

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 7 Pro için, pil kullanımını azaltmak amacıyla düşük güç modunun bir parçası olarak "1080P Modu" geliştiriliyor. Bu özellik ekranın en fazla Full HD çözünürlüğünde çalışmasını sağlayacak.

Pixel 7 serisinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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