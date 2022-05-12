Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Google, bugün düzenlediği Google I/O 2022 etkinliğinde Pixel 6A cihazını tanıttı. Uzun süredir sızıntı haberleriyle telefonun şık tasarımı ve bütçe dostu olması dikkat çekti. Peki, akıllı telefonun teknik özellikleri neler ve tasarımı nasıl? Habere hep birlikte göz atalım.

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Pixel 6A teknik özellikleri

Google Pixel 6A, gücünü 5 nanometre üretim sürecinden geçen Tensör işlemciden alacak. İşlemci; iki adet 2.8 Ghz hızında ARM Cortex-X1, iki adet 2.2 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve dört adet 1.8 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik ihtiyacını ise Mali-G78 MP24 ile sağlıyor.

Akıllı telefon; 6.1 inç büyüklüğünde, 1080 x 2400 çözünürlüğünde ve 60Hz ekran tazeleme hızında AMOLED ekrana sahip. Cihazın arka tarafında 27mm geniş açılı, EIS – OIS özellikli 12.2 Megapiksel geniş açılı ana ve 12 Megapiksel 114 derece ultra geniş açılı olmak üzere ikili kamera kurulumu yer alıyor.

Ön tarafta isePixel 6'da da bir adet 8 Megapiksel özçekim kamerası var. Telefonun, Real Tone ve Night Sight fotoğraf özellikleri mevcut. Ek olarak Magic Eraser fonksiyonu sayesinde de fotoğraflardan istenmeyen yerler silinebilecek.

Android 12 ile kutudan çıkacak Google Pixel 6A, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama seçenekleriyle pazara sunulacak. 4410 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteği bulunan cihazda, ekran altı parmak izi teknolojisi de mevcut. Telefonun ayrıca Live Translater özelliği sayesinde uçak modunda bile yabancı dil çevirisi yapılabilecek. 5G destekli cihaz; mint yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğinde karşımıza çıkacak.