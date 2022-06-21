Google Pixel 6 Pro'dan tersine rekor: Tarihe geçti!

Google, son yıllarda odağını akıllı telefon pazarına da çevirdi. Şirket; son olarak mayıs ayındaki I/O 2022 geliştirici konferansında Pixel 6a'nın yanı sıra Pixel 7 serisini tanıttı. Ancak selefleri Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan kritik sorunlardan dolayı akıllarda bazı soru işaretlerine neden oldular diyebiliriz.

Google Pixel 6 Pro, en çok hata veren amiral gemisi oldu

Google Pixel 6 ve 6 Pro, piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcı deneyimini düşüren çeşitli hatalarla gündeme geldi. Hatta bu iki telefonu da kıyaslarsak, Pro'nun daha fazla sorun yaşadığını söyleyebiliriz.

PhoneArena'nın raporuna göre 2021'de en çok hata veren amiral gemisi Google Pixel 6 Pro oldu. Hatta, akıllı telefonun uçak modunda resim çekerken kendiliğinden kapandığına yönelik yeni raporlar da söz konusu. Aynı sorunun standart modelde de yaşandığı belirtiliyor.

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Akıllı telefonda bugüne dek Gorilla Glass Victus ile korunmasına rağmen ekranın kendiliğinden çatlaması, parmak izi okuyucunun yavaş çalışması, hayalet arama, sinyal kaybı, aramaların kesilmesi dahil çeşitli kritik sorunlar yaşandı. Hatta aralıkta Benim İçin Beklet ve Çağrı Tarama işlevleri Android güncellemesindeki bazı problemler nedeniyle devre dışı bırakıldı.

Google Pixel 6 Pro teknik özellikleri