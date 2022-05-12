Google, kimlik avının kökünü kazıyacak! İşte yeni özellikler

Geliştirici konferansı Google I/O 2022'de Google tarafından geliştirilen güvenlik önlemleri ele alındı. Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar'ı kimlik avına karşı koruyacak olan Google, Play Store'daki dolandırıcılıklara karşı da kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Kimlik avı dolandırıcılıkları, siber saldırıların neredeyse yarısından daha fazlasını oluşturuyor. Google ise kimlik avı saldırılarını engellemek için yapay zeka algoritması kullanmak istiyor. Şirket; Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'a kimlik avı korumaları ekliyor.

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Google şifresiz bir gelecek kurmak istiyor

Google, kullanıcı güvenliğini artıracak birtakım yeni adımlar atıyor. Siber güvenlik dünyasına yeni terimler kazandıran şirket, şifresiz bir gelecek kuracağını açıkladı. Ayrıca Google, kimlik avı saldırılarını en aza indirmek için de çalışmalarını hızlandırdı.

I/O 2022 etkinliğindeki açıklamaya göre, verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için "korumalı bilgi işlem" adı verilen yeni bir yaklaşım benimseniyor. Daha az veri toplayan teknoloji devi, fazla verileri ise silerek kullanıcı güvenliğini korumak istiyor.

Google'ın açıklamasına göre Gmail, her gün 15 milyondan fazla spam ve kimlik avı iletisini engelliyor. Google Play ise 125 milyar uygulamayı tarıyor ve ayrıca Google Chrome, 5 milyar cihazı riskli sitelerden korur.

Google tüm bu önlemlere ek olarak "şifresiz bir gelecek" kurmak istediğini açıkladı. Teknoloji devi tüm kullanıcılar için varsayılan olarak 2 adımlı doğrulamanın haricinde birden fazla sistem kullanan bir kimlik doğrulama ağı oluşturacak. Böylece insanlar yüzlerce parolayı hatırlamak zorunda kalmayacak ve 2 adımlı doğrulama ile daha fazla güvende olacak.

Google: Kişisel bilgilerinizi satmıyor ve reklam için kullanmıyoruz

Google ayrıca kullanıcı verilerini "satmadığını" belirtmek için iddialı cümlelerde bulundu. "Kişisel bilgilerinizi asla kimseye satmayız. Gmail, Drive veya Haritalar'da sakladığınız içeriği içerik pazarlaması için kullanmayız" dedi.

Google ayrıca savunmasız sistemleri daha modern bir hale getirmek, yazılım zincirini güvence altına almak ve yeni siber güvenlik uzmanları yetiştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını dile getirdi.

Peki siz Google tarafından atılan güvenlik adımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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