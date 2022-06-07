Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar - Haberler

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Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar

Shiftdelete - Güncel
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Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar

Google I/O Extended Web Edition etkinliği, 12 Haziran Pazar günü Zemin İstanbul'da gerçekleştirilecek. İşte etkinliğin detayları!

Mayıs ayında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde Android 13 işletim sistemini ve Pixel serisinin yeni modellerini duyuran Google geliştiricilerin karşısına birçok yenilik ile çıktı. Google Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel tabletin tanıtıldığı I/O sonrasında topluluklar tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden birisi de, 12 Haziran Pazar günü Google Developers ve Zemin İstanbul partnerliğiyle 15.00 – 19.00 saatlerinde Zemin İstanbul'da gerçekleşecek olan Google I/O Extended Web Edition!

State of Angular

Geliştiricileri Bekleyen Yeni Dünya: Web3

WebAssembly

Ve çok daha fazla başlığın konuşulacağı etkinliğe katılmak için buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

Google I/O nedir?

Google'ın teknolojileri üzerine yeniliklerini duyurduğu Google I/O'da paylaşılan önemli gelişmelerin, bölgesel dilde yani Türkçe olarak paylaşılıp değerlendirildiği etkinlikler bütünüdür.

Developer MultiGroup nedir?

Bünyesinde farklı teknoloji topluluklarını barındıran, ilgili teknolojileri meraklıları ile buluşturmayı ve katılımcılarını güncel gelişmeler üzerine bilinçlendirmeyi hedefleyen gönüllü bir topluluktur.

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