Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi? - Haberler

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla T24 Youtube kanalına konuk olan ifade özgürlüğü konusunda çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve TurkNet Genel Müdürü Mehmet Çelebiler, iletişim teknolojilerinin geleceğini, Google, Facebook, Netflix gibi platformların telekom operatörleri ile ilişkisini ve bunun hukuki boyutlarını konuştu.

Telekom operatörlerinin Google, Facebook, Netflix gibi platformlardan ödeme alacaklarına ilişkin tartışmalara değinen Mehmet Çelebiler, telekom operatörlerini evlere kadar uzanan borulara benzeterek "Ama borunun içinden geçenler boruyu kullanma parası vermiyor, borunun parasını evde oturanlar veriyor fakat evde oturanlar da içinden geçenlere para vermiyor. Biraz karmaşık bir olay aslında. Örneğin Google'da istediğim bilgiyi elde edebiliyorum" diyerek yaşanan sorunları ve bunlarla ilgili tartışmaları anlattı.

DailyMotion.com / Güncel