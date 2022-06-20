Google Earth'ten flamingo gözlemi

TÜRKİYE'de Gediz Deltası'ndaki flamingo sürüleri, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntülerine yansıdı. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Google Earth'ten yaptığı flamingo gözleminin, alanın korunması için sürekli takip açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de flamingoların üreme ve yaşam alanı açısından büyük önem taşıyan İzmir-Gediz Deltası'ndaki flamingolar, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntüleriyle fotoğraflandı. Flamingo sürülerinin görüntüsünü Google Earth'ten sağlayan kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, "Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktalarından biri Türkiye. Türkiye'de de en çok Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üreme gösteriyorlar. Bu alanlarda yıl boyu göç etmeyen, konaklayan flamingolar da var. Göçle birlikte Afrika'da kışı geçirenler, Tuz Gölü ve Gediz Deltası'na gelerek burada üreme gerçekleştirip, yavrularını büyütüyor" dedi.

Birçok kişi veya bazı gözlemcilerin kullandıkları dronları kuşlara yakın uçurmaları nedeniyle flamingoların aşırı stres yaşadığını da dile getiren Coşkun, "Şu an çok fazla dron sahibi var ve bilinçsiz şekilde flamingoların üzerine sürülebiliyor. Özellikle üreme adasının çok yakınında uçurabiliyorlar. Bu da hayvanlarda büyük stres yaratıyor. Yaban hayatındaki canlılara direkt zarar vermek onları öldürmek değil sadece, onları sürekli strese maruz bırakmamız da büyük sıkıntılara yol açıyor. Onun için bu tür uydu görüntülerinden yararlanmak çalışmaları kolaylaştıracak, dron kullanmanın yerine alternatif de olabilir" diye konuştu.