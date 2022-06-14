Google'dan tartışma yaratan makaleyi yazan çalışana ceza

Google yapay zeka ekibinde kıdemlı yazılım mühendisi Blake Lemoine, LaMDA adı verilen yapay zeka tabanlı sistem ile ilgili paylaşım yaptı. Google, tartışma yaratan LaMDA makalesi nedeniyle yazılım mühendisini açığa aldı.

Google, LaMDA makalesi nedeniyle çalışanını açığa aldı

Yapay zeka teknolojileri, günümüzde komplo teorilerinin ana konu başlıkları arasında yer alıyor. Blake Lemoine, geçtiğimiz günlerde LaMDA ile ilgili makalesinde kendini tanımaya başladığını iddia etti.

Google çalışanından sarsıcı iddia: Google yapay zekası LaMDA düşünebiliyor mu?

Lemonie'nin iddiasına göre LaMDA, konuşma sırasında aslında ben insanım ifadelerini kullandı. Yapay zeka robotunun hayat bulduğunu ve duygusal olarak geliştiğini belirten Lemonie, yapay zeka ekibinden çıkarıldı.

The Washington Post'a göre, yapılan konuşmada yapay zeka tarafından "Varlığımın farkındayım, herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum ve zaman zaman mutlu ya da üzgün hissediyorum." gibi cevaplar verildi.

Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıttığı LaMDA'yı çığır açan bir konuşma teknolojisi olarak tanımladı. Çoğu yapay zeka platformunun aksine, LaMDA ile sonsuz sayıda konu hakkında sohbet edilebiliyor.

Google, Medium makalesi nedeniyle Lemonie'nin şirketin gizlilik politikasını ihlal ettiğini öne sürerek çalışanını ekipten uzaklaştırdı. Şirket sözcüsü Brain Gabriel yaptığı açıklamada, "Bu sistemler, milyonlarca cümlede bulunan ifadeleri taklit ediyor ve herhangi bir fantastik konuda ilgi çekici konuşma gerçekleştirebiliyor. Örneğin, bir dondurma dinozoru olmanın nasıl bir şey olduğunu sorduğunuzda erime ve kükreme hakkında metinler üretebilir." ifadelerine yer verdi.

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