Google'dan kritik karar: Pixel 6a'da önemli değişiklik! - Haberler

Google, iki gün önce gerçekleştirdiği I/O 2022 geliştirici konferansında yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan birisi de Google Pixel 6a. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 6 serisinin bütçe dostu yeni üyesi, son ortaya çıkan bilgilere göre mevcut cihazlarda meydana gelen ve kullanıcı deneyimini düşüren bazı sorunlarla karşımıza çıkmayacak.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 6a, farklı bir parmak izi okuyucuyla geliyor

Google, geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürdüğü Pixel 6 serisinde ekran altı parmak izi okuyucusu kullanmıştı. Artık sektörde üst segment cihazlar için bir standart haline gelen özellik, aksi şekilde seride çeşitli sorunlarla gündemden düşmedi.

Pixel 6 kullanıcıları, parmağı okutarak ekran kilidini açmak istediklerinde sensörün geç tepki verdiğinden yakınırken, diğer yandan bazı müşteriler de pilin tamamen bitmesinin ardından parmak izi okuyucunun devre dışı kaldığını ve yeniden başlatma gibi yöntemlerin de işe yaramadığından şikayetçi oldu.

Şikayetlerin artmasının ardından Google, geçtiğimiz aylarda Twitter'dan yaptığı açıklamada sensörün geç tepki vermesi gibi sorunların gelişmiş güvenlik algoritmalarından kaynaklandığını ve bunun da tamamen normal olduğunu söyledi. Ancak diğer sorunlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Google'ın cihaz ve hizmetlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh'un Android Central'a yaptığı açıklamaya göre Google Pixel 6a'da farklı bir parmak izi okuyucu kullanılacak. Bu sayede sensör yavaşlığı gibi durumların da ortadan kalkması bekleniyor.

Google Pixel 6a teknik özellikleri