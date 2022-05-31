Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı! - Haberler

Google, bu ayın başlarında düzenlediği I/O 2022'de yeni ürünlerini tanıttı. Android 13'ün yanı sıra yeni cihazlarını ve hizmetlerini kullanıcılara sunan şirket, akıllı telefon işini de büyütmeye kararlı. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, çok yakında G10 kod adlı yeni bir Pixel modeli piyasaya sürecek. İşte ayrıntılar.

Google Pixel G10 kullanıcılara neler sunacak?

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen Google'dan çok yakında yeni bir amiral gemisi hamlesi gelebilir. Zira Android Open Source Project'te (AOSP) C10 ve P10 kod adlı Pixel 7 ve 7 Pro'nun yanı sıra G10 kod isimli bir model daha ortaya çıktı.

9to5Google'a göre yakında tanıtılması beklenen Pixel 7a ve Pixel Notepad sırasıyla Felix ve Lynx adlarıyla biliniyor. Yani G10, bunlardan farklı bir modele işaret ediyor. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü ve boyutu nedeniyle bir akıllı telefon olma ihtimali oldukça yüksek.

Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Google Pixel G10, 1440×3120 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panelle gelecek. Öte yandan 71x155mm boyutlarında olacak. Bu da tablet gibi bir cihaz olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Bunun dışında akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan ekran özellikleri, cihazın Pixel 6 Pro'ya benzerlik gösterdiği yönünde. Geri kalan özellikleri ise şimdilik belli değil.

Google Pixel 6 Pro teknik özellikleri