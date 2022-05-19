Google'dan Android için merak uyandıran yenilik: İsmi değişti - Haberler

En güncel işletim sistemi Android 13'le birlikte akıllı telefon kullanıcılarına yönelik güvenlik önlemlerini arttıran Google, Android güvenliğini yeniden adlandırıyor. "Protected by Android" (Android Tarafından Korunuyor) isimli modele geçiş yapan yazılım devi, değişikle ilgili kısa bir video paylaştı.

Google'ın 'Android Tarafından Korunuyor' markası nedir?

Son dönemde veri gizliliğine daha çok önem vermeyen başlayan Android kullanıcıları için Google'dan tatmin edici yenilikler geliyor. "Protected by Android" adlı yeni özellik ile Android güvenlik önlemlerini yeniden markalaştıran Google, yayınladığı son videoda kullanıcılarını nasıl güvende tuttuğunu ele aldı.

Xiaomi'den uygun fiyatlı model için Android 12 sürprizi!

Google tarafından paylaşılan yeni 50 saniyelik videoda "Play Protect Tarafından Doğrulandı" ve "Android Tarafından Korunuyor" gibi ifadeler öne çıktı. Bu, yazılım devinin Android 13 ile birlikte sunduğu yeni gizlilik önlemlerini de destekler nitelikte.

Video aslında Google'ın teknolojileriyle ilgili bilgi verici herhangi bir detaya sahip değil. Google, Android kullanıcılarını koruduğu araçları tek bir videoda göstermek istemiş gibi duruyor. Peki bu araçlar ne işe yarıyor?

İlk olarak "Play Protect Tarafından Doğrulandı" ile başlayalım. Play Store'da yer alan neredeyse her uygulamayı Play Protect kapsamında inceleyen ve uygulamadaki virüsleri tespit eden Google, böylece kötü amaçlı ve zararlı uygulamaları açığa çıkarıyor.

Videoda ayrıca kullanıcıların "kesintisiz güvenlik" ile korunduğuna dikkat çekildi. Aylık güvenlik güncellemelerinin önemine vurgu yapan Google, Android cihazınızı güncel tuttuğunuz takdirde güvende altında olacağınızı söylüyor.

Google'ın mobil dünyadaki sunduğu gizlilik önlemlerini 'Android Tarafından Korunuyor' adıyla birleştirmesi ilgi çekici görünüyor. Aslında bu, şirketin güvenlikle ilgili yaptığı yatırımları da kanıtlar nitelikte.

Yeni Android güvenlik önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel