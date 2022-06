Google Cloud'dan ilginç rekor: Pi sayısının canına okudu - Haberler

Google Cloud, pek çok dev firmaya hizmet veren önemli bir barındırma servisi. Google'ın güvenini ve teknik altyapısının kalitesini sunmasıyla Cloud, günlük hayatta kullandığımız pek çok uygulamanın yer sağlayıcısı oldu. Her sektörde olduğu gibi Google Cloud'ın da rakipleri var, bir çalışanın azmi sonucunda Cloud sunucuları kullanılarak Pi sayısını bölme rekoru yeniden kırıldı.

Pi sayısını ortaokuldaki matematik derslerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Bilim insanları, bu sayının sınırlarını zorlayarak küsüratlar zincirini kırmayı hedefliyordu. Google Cloud sunucularında çalışan bir yazılım sayesinde kritik bir adım atıldı.

Google Cloud, Pi sayısının 100 trilyonuncu basamağına geldi

Cloud'ın geliştiricilerinden Emma Haruka Iwao, 2019 yılında Pi sayısının 31.4 trilyon basamağını hesaplayarak rekor kırmıştı. Bu hesaplama, Cloud sunucularında çalışan özel bir yazılım sayesinde mümkün olmuştu ve devasa bir işlem gücü gerektirmişti. Hesaplama için ince ayarlar yapılması bir yana, gereken işlem gücünü ve depolamayı sağlamak da epey maliyetliydi.

We did it again! We successfully calculated 100 trillion digits of ? using @googlecloud, a new world record! Check out the announcement for more technical details here https://t.co/UKcFchGisl — Emma Haruka Iwao ???????????? (@Yuryu) June 8, 2022

Bunlara rağmen 2019'da rekoru kıran mühendis, bu defa rekorunu tazeleyerek 100 trilyona ulaştı. Geçen yılın ekim ayında başlayan hesaplama, bu yılın mart ayında bitti sonuç olarak 157 günlük işlem yapılmış olundu. Açıklanana göre bu işlem için 82.000 TB boyutunda da veri akışı gerçekleşti. Hesap makineleri, bilgisayarların en basit işlevi olsa da böyle bir işlem için muazzam bir güç gerekiyor.

Elbette Google'ın böyle bir projeye izin vermesi meraktan değil. Şirketin amacı, kulağa havalı gelen bu rekoru kırarak Google Cloud'ın gücünü göstermek. Bahsettiğimiz boyutlardaki veri akışının hatasız gerçekleşmesi, bir barındırma hizmeti arayan şirketler için mükemmel bir gövde gösterisi niteliğinde.

Mühendisler ayrıca, sıkıcı sayılar arasında kaybolmak yerine Pi sayısının küsüratlarının neye benzediğini gösteren bir uygulama geliştirmiş. Buradaki sayfayı ziyaret ederek istediğiniz basamaktan başlatıp, sayıları nota olarak çalabiliyor ve seslerinin kulağa nasıl geldiğini anlayabiliyorsunuz.

