Google Chrome'a yapay zeka destekli güvenlik dopingi - Haberler

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Google Chrome'a yapay zeka destekli güvenlik dopingi

Shiftdelete - Güncel
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Google Chrome'a yapay zeka destekli güvenlik dopingi

Google, Chrome web tarayıcısı için makine öğrenimi tabanlı yapay zeka destekli güvenlik güncellemesi yayınladı.

Google, hackerların Chrome kullanıcılarının verilerine erişimini zorlaştıran yeni özelliğini tanıttı. Google Chrome kullanıcıları, yapay zeka destekli güvenlik sistemi sayesinde siber saldırılarda korunacak.

Google Chrome için yapay zeka destekli güvenlik güncellemesi

Makine öğrenimi ile oluşturulan güvenlik sistemi, bildirim izni isteyen sitelerde aktif olarak kullanılacak. Chrome web tarayıcısı, web sitelerinin kullanıcıları bildirim izni ile rahatsız etmesini engelleyecek.

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Hackerlar, Chrome ve Firefox gibi tarayıcılardaki bildirim özelliğini kullanarak kimlik avı saldırıları düzenliyor. Bildirim özelliği, web sitelerinden kullanıcıların bilgisi olmadan dosya yükleme için de kullanılıyor. Google, hem rahatsız edici bildirimleri engelleyecek hem de güvenliği artıracak.

Konu hakkında blog yazısı yayınlayan Google, "Sayfa bildirimleri, ilgilendiğiniz siteler hakkında yeni bilgiler edinmenize olanak sağlıyor. Ancak çoğu zaman bildirim izni için karşınıza çıkan pencereler rahatsız edici hale geliyor. Yeni geliştirdiğimiz makine öğrenimi modeli sayesinde kullanıcılar, bildirim izni isteklerinden rahatsız olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Bildirim isteği engelleme özelliğinin kullanıcı bilgisayarlarında işleneceğini belirten şirket, web siteleriyle ilgili hiçbir verinin Google sunucularına gitmeyeceğinin altını çizdi. Güvenlik için yeni bir özellik daha ekleyen şirket, Güvenli Tarama hizmetini de makine öğrenimiyle güçlendirdi. Google Chrome, makine öğrenimi sayesinde eskiye göre kötü amaçlı siteleri tanımlamada 2.5 kat daha iyi hale geldi.

Siz yayınlanan güvenlik güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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