Google Asistan, uzun zamandır beklenen özelliği getiriyor! - Haberler

Asistan konusunda Siri'ye rakip olan Google Asistan, kullanıcıların merakla beklediği özelliği getiriyor. Google Asistan, yeni gelecek olan özellikle sesinizi tanıyabilecek. Siri'de olan ancak Google'de olmayan ses tanıma özelliği, kişinin sesini duyarak devreye girebiliyordu. Bu özellik artık Google'da da yer alıyor.

Google Asistan, sesinizi diğer seslerle ayırabilecek

Son habere göre Google Asistan, isimleri ve sık sık kullanılan kelimeleri tanıma konusunda daha da ileriye gidiyor. Asistan yaygın olarak kullandığınız kelimeleri ve sorduğunuz soruları, parametreler yardımıyla sesinizi ayırabilecek. Google ses tanıma, asistana bir soru sorduğunuz zaman yanıt süresini daha da kısaltacak.

Bunun yanı sıra Google Asistan, diğer kullanıcıların konuşma modellerini de özetleyiz analiz edileceği sunuculara da erişecek. Bu özellik ise kişi adlarının ve komutların daha gelişmiş bir tanıma izin verecek.

Google, Chrome OS 102'yi kullanıma sundu

Google Asistan'ın ayarlar kısmındaki açıklama ise şu şekilde: "Google Asistan'ın söylediklerinizi daha iyi tanımasına yardımcı olmak için ses kayıtlarını bu cihazda saklayın. Ses bu cihazda kalır ve kişileştirilmiş konuşma tanıma kapatılarak herhangi bir zamanda silinebilir. Daha fazla bilgi edin."

Gizlilik endişesi nedeniyle sesinizin saklanmasını istemeyen kişiler için ise devre dışı bırakma seçeneği olacak. Konuşma tanıma devre dışı kaldığı zaman, Google ses kayıtlarını depolamayacak. Aynı zamanda Google sunucuları arasında da paylaşılmayacak.

Bu durum Apple'ın Siri'sinde daha farklı şekilde yer alıyor. Apple, tüm verileri sunucu yerine cihazlarda depoluyor. Böylece de kullanıcıların sesini tanıma gibi güvenlik bilgileri cihazda kalıyor. Google ise verileri sunucularda tutmayı tercih ediyor. Google'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sokacağı ve nasıl iyileştireceği ise henüz belli değil.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel