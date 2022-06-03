Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor! - Haberler

Google Asistan, son birkaç aydır birçok özelliğini kaybediyor. Son olarak şirket, Asistan'ın hatırlatıcı ayarlama yeteneklerinden iki özelliğin veda ediyor. Google Asistan destek sayfasına göre, ayarlanabilir hatırlatıcı ve konum tabanlı hatırlatıcı yakında sona erecek. 2019 yılında piyasaya sürülmesinden itibaren bu özellik, pek çok kullanıcı için zor bir değişiklik olabilir.

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Birçok kullanıcının sesli asistanda kullandığı en yaygın özelliklerden biri ayarlanabilir hatırlatıcı. Google Asistan'ın hatırlatıcı ayarlama, kişilerin görevini azaltması ve görevlerini paylaştırması bakımından iyi bir yol. Bunun yanı sıra konu tabanlı hatırlatıcılar da aynı yardımı kullanıcılara sunuyordu. Şimdi her iki özellik de sona erecek.

Google, Google Chat ve Gmail'de ayarlanabilir bireysel hatırlatıcılar konusunda kullanıcılara güvence veriyor. Ancak, bu özelliğin Asistan'da yer almayacak. Aynı zamanda bir konum için rutinler ayarlama seçeneği olacak ama, belirli yerler için Google Asistan hatırlatıcı oluşturmak mümkün olmayacak.

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Şirketin bu adımı, Anlık Görüntü özelliğinin kesintisinin ardından geliyor. Bu kaldırmanın nedeni belirsiz olsa da, Google'ın önceki adımlarıyla aynı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda şirket şu anda, bazı özellikleri ve uygulamaları kesmek konusunda hızlı davranıyor.

Google, bu özellikleri kaldırması konusunda somut bir tarihe sahip değil. Ancak bunun nedeni olarak, şirketin Asistan için uzun zamandır beklenen 'Bellek' yükseltmesine yer açma çabası olabileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra Google'ın yeni bir sanal asistan yazılımı yayınlamaya hazırlandığı söylentileri de yer alıyor.

Tüm bunlar, Google'ın artık desteklemeye gerek duymadığı özellikler olduğunu gösteriyor. Google Asistan'ın özellikleri desteklemeyi ne zaman bırakacağı hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

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