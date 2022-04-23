Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "doodle" ile Çocuk Bayramını kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Google, Çocuk, Güncel, Haberler

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